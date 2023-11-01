Активистка Новоржевского ТОС победила во всероссийском конкурсе

16:51, 01 ноября 2023, ПАИ

Член территориального общественного самоуправления «Орша-1» Новоржевского района Виктория Абаева стала победителем Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» в номинации «Я – член территориального общественного самоуправления!». Об этом пишет газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на Ассоциацию Совета муниципальных образований Псковской области.

Виктория Абаева прошла заочный и очный этапы конкурса, а её соперниками были порядка 400 человек, которые представляли практически все регионы России.

«Было нелегко, но Виктория Абаева стала лучшей! Поздравляем!» – отметили в ассоциации.