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Общество

Активистка Новоржевского ТОС победила во всероссийском конкурсе

Член территориального общественного самоуправления «Орша-1» Новоржевского района Виктория Абаева стала победителем Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» в номинации «Я – член территориального общественного самоуправления!». Об этом пишет газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на Ассоциацию Совета муниципальных образований Псковской области. 

Активистка Новоржевского ТОС победила во всероссийском конкурсе. Фото здесь и далее предоставила Виктория Абаева

Виктория Абаева прошла заочный и очный этапы конкурса, а её соперниками были порядка 400 человек, которые представляли практически все регионы России.

«Было нелегко, но Виктория Абаева стала лучшей! Поздравляем!» – отметили в ассоциации.

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