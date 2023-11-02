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Политика

Александр Котов: Муниципальные округа получили больше возможностей для формирования эффективного бюджета

Власти муниципальных округов получили больше возможностей для формирования эффективного бюджета на новый финансовый год, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ, комментируя начавшуюся в регионе и муниципалитетах работу над проектированием бюджета-2024.

Александр Котов уверен, что у муниципальных округов больше возможностей сформировать эффективный бюджет. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Создание муниципальных округов дает новые возможности. Теперь в каждом таком округе, у нас их пока восемь, будет один хозяин, у которого будут полномочия, вместе с представительным органом местного самоуправления, принимать решения. Именно сейчас на стадии подготовки бюджета на следующий финансовый год эти возможности, в частности концентрации финансовых ресурсов в одних руках, нужно в полной мере использовать», – уверен глава регионального парламента.

«Главам муниципальных округов необходимо выделить самые насущные проблемы, которые важно решать в первую очередь, предусмотреть на них финансирование – и планово действовать в следующем году для их решения. Муниципальные округа и создавались для того, чтобы и без того небольшие финансовые ресурсы не распылять, а сконцентрировать. Правильно расставленные приоритеты дают возможность главам округов решать первоочередные вопросы жителей. В том числе и в волостях, небольшие бюджеты которых не позволяли прежде участвовать в серьёзных проектах», – напомнил Александр Котов о преимуществах муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что в Псковское областное Собрание депутатов внесен проект бюджета региона на 2024 год.

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