Александр Котов: Муниципальные округа получили больше возможностей для формирования эффективного бюджета

10:15, 02 ноября 2023, ПАИ

Власти муниципальных округов получили больше возможностей для формирования эффективного бюджета на новый финансовый год, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ, комментируя начавшуюся в регионе и муниципалитетах работу над проектированием бюджета-2024.

«Создание муниципальных округов дает новые возможности. Теперь в каждом таком округе, у нас их пока восемь, будет один хозяин, у которого будут полномочия, вместе с представительным органом местного самоуправления, принимать решения. Именно сейчас на стадии подготовки бюджета на следующий финансовый год эти возможности, в частности концентрации финансовых ресурсов в одних руках, нужно в полной мере использовать», – уверен глава регионального парламента.

«Главам муниципальных округов необходимо выделить самые насущные проблемы, которые важно решать в первую очередь, предусмотреть на них финансирование – и планово действовать в следующем году для их решения. Муниципальные округа и создавались для того, чтобы и без того небольшие финансовые ресурсы не распылять, а сконцентрировать. Правильно расставленные приоритеты дают возможность главам округов решать первоочередные вопросы жителей. В том числе и в волостях, небольшие бюджеты которых не позволяли прежде участвовать в серьёзных проектах», – напомнил Александр Котов о преимуществах муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что в Псковское областное Собрание депутатов внесен проект бюджета региона на 2024 год.