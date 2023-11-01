ФОТОФАКТ. Весенний гриб обнаружили в Себежском районе

18:56, 01 ноября 2023, ПАИ

Сморчки обнаружил грибник Игорь Семенков в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».

«Ноябрь продолжает радовать жителей Себежского района. Очередные курьёзы, вылезли весенние грибы – сморчки», – говорится в сообщении.

Напомним, что сморчки – это одни из самых ранних весенних грибов, обычно их собирают с середины апреля до середины мая.

Добавим также, что это не первый раз, когда осень удивляет жителей Псковской области. Ранее сообщалось, что в Себежском районе зацвели яблони, а в Стругокрасненском районе в середине сентября зацвели груши.