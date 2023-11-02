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Впервые в Пскове прошёл турнир по русским шахматам

Тренировочный турнир по русским шахматам «Псковская таврель» прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Турнир по русским шахматам прошёл в Пскове. Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

В соревнованиях приняло участие 14 человек. Спортсмены сыграли пять туров с контролем десять минут и тремя секундами на ход.

Таврели – разновидность шахмат, современные правила которых были разработаны в 90-х годах XX века

Первое место по итогам турнира занял Григорий Шаранков. Второе место досталось Веронике Петровой. Замкнул тройку лидеров Александр Мошковский.

Официальные соревнования по таврелям состоятся в 2024 году

«Баталии выдались нешуточные. Участники с азартом делали свои первые шаги в новом интеллектуальном занятии», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.

Все призёры и участники получили призы.

В отличие от шахмат, в таврели фигуры не снимаются с доски при взятии, а «берутся в плен» путём наскока сверху.

Официальные соревнования по таврелям состоятся в 2024 году.

Напомним, что Федерация таврелей, которые иначе называют русскими шахматами, появилась в Псковской области 11 сентября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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