Впервые в Пскове прошёл турнир по русским шахматам

15:28, 02 ноября 2023, ПАИ

Тренировочный турнир по русским шахматам «Псковская таврель» прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях приняло участие 14 человек. Спортсмены сыграли пять туров с контролем десять минут и тремя секундами на ход.

Первое место по итогам турнира занял Григорий Шаранков. Второе место досталось Веронике Петровой. Замкнул тройку лидеров Александр Мошковский.

«Баталии выдались нешуточные. Участники с азартом делали свои первые шаги в новом интеллектуальном занятии», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.

Все призёры и участники получили призы.

Официальные соревнования по таврелям состоятся в 2024 году.

Напомним, что Федерация таврелей, которые иначе называют русскими шахматами, появилась в Псковской области 11 сентября.

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