Впервые в Пскове прошёл турнир по русским шахматам
Тренировочный турнир по русским шахматам «Псковская таврель» прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
В соревнованиях приняло участие 14 человек. Спортсмены сыграли пять туров с контролем десять минут и тремя секундами на ход.
Первое место по итогам турнира занял Григорий Шаранков. Второе место досталось Веронике Петровой. Замкнул тройку лидеров Александр Мошковский.
«Баталии выдались нешуточные. Участники с азартом делали свои первые шаги в новом интеллектуальном занятии», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.
Все призёры и участники получили призы.
Официальные соревнования по таврелям состоятся в 2024 году.
Напомним, что Федерация таврелей, которые иначе называют русскими шахматами, появилась в Псковской области 11 сентября.
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