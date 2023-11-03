В правительстве Псковской области проходит заседание штаба по газификации

10:34, 03 ноября 2023, ПАИ

Ход программы газификации обсуждают сегодня, 3 ноября, на штабе по газификации Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ. В заседании штаба, которое проводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников, участвует секретарь генсовета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, главы муниципалитетов и представители «Газпрома».

«У нас достаточно хороший показатель по заключённым договорам. Договоры заключены по 98 % заявок. Сейчас оператор наладил системную работу. Много договоров, которые формально исполнены почти до 13 тысяч домовладений, что составляет 76 % от плана», – сказал Михаил Ведерников.

При этом губернатор подчеркнул, что проблемой является недостаточное количество бригад, для проведения газовых работ. «Только в социальных сетях мне написали по поводу газификации более 200 человек. Настоящая же цифра намного больше», – сказал глава региона.

Основная задача «Газпрома» провести газ до границ домовладений. При этом 25 тысяч домовладений в Псковской области имеют возможность подключения к газу, но заявки на газификацию поданы только от 12 тысяч из них.