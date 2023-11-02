Журналисты госмедиахолдинга Псковской области награждены всероссийской премией «Гордость нации 2023»

19:55, 02 ноября 2023, ПАИ

Проект журналистов государственного медиахолдинга Псковской области «Свято место», посвященный 550-летию основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, стал лауреатом первой степени IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». Награждение победителей проходит сегодня, 2 ноября, в Малом театре, сообщает корреспондент ПАИ

Диплом лауреата первой степени получили журналисты государственного медиахолдинга Псковской области Анна Чаплыгина, Владислава Полякова и Андрей Степанов за проект «Свято место». «Премия «Гордость нации» является действительно всероссийской: заявки поступали со всех регионов страны. В этом году лауреатами стали 28 человек из 22 субъектов Российской Федерации», - отметила член конкурсной комиссии премии, начальник департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.

Организатором премии является Ассамблея Народов России, проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Церемония награждения лауреатов приурочена ко Дню народного единства 4 ноября.

Напомним, что проект «Свято место» посвящён 550-летию Псково-Печерского монастыря. Цель проекта – напомнить не только об истории обители, но и о традициях, которые по сей день соблюдают насельники, показать масштабные работы по реставрации монастыря и реконструкции Печор, рассказать о современном восприятии веры молодежью на форуме «Истоки», а также показать, какое важное влияние на духовное развитие региона оказывает обитель.

Также сообщалось, что проект стал лауреатом конкурса Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России».