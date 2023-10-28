Проект журналистов государственного медиахолдинга Псковской области стал лауреатом премии «Гордость нации»

13:47, 26 октября 2023, ПАИ

Проект «Свято место» журналистов государственного медиахолдинга Псковской области стал лауреатом конкурса Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России».

Проект посвящен 550-летию Псково-Печерского монастыря. Цель проекта – напомнить не только об истории обители, но и о традициях, которые по сей день соблюдают насельники, показать масштабные работы по реставрации монастыря и реконструкции Печор, рассказать о современном восприятии веры молодежью на форуме «Истоки», а также показать, какое важное влияние на духовное развитие региона оказывает обитель.

На конкурсе проект представлен работами журналистов государственного медиахолдинга Псковской области Владиславы Поляковой, Анны Чаплыгиной и Андрея Степанова.

Торжественная церемония вручения премии состоится 2 ноября в Москве.