Губернатор встретился с избранными главами муниципальных округов Псковской области

20:43, 02 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с избранными главами восьми новых муниципальных округов в четверг, 2 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона поздравил руководителей муниципальных округов с избранием и вступлением в должность, а также обозначил основные задачи на перспективу. В их числе – реализация эффективной модели управления и формирование квалифицированного состава муниципальной управленческой команды. Михаил Ведерников особо подчеркнул, что все услуги и консультации, которые граждане получали на местах, должны сохраниться в полном объёме.

Одним из важных направлений работы губернатор назвал подготовку бюджетов муниципальных округов, в рамках которых должны быть объединены воедино бюджеты района и поселений. По его словам, единый бюджет и отсутствие границ внутри муниципалитета позволят развивать территорию комплексно и равномерно. Специалисты финансового блока правительства Псковской области и исполнительных органов окажут помощь вновь избранным главам в формировании главных финансовых документов муниципальных округов, подчеркнул глава региона.

Ещё одна задача – развитие института ТОС. Михаил Ведерников напомнил, что этот инструмент входит в перечень показателей оценки эффективности руководства муниципалитета и муниципальных команд. «В систему ТОС включено около 130 тысяч человек. Это целая армия наших союзников и единомышленников», – сказал он.

По словам губернатора, новая административная модель позволит снять значительную часть бумажной работы, что позволит более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сказал, что старается вести и налаживать прямой диалог с жителями, в том числе в соцсетях и во время личных встреч.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев заверил, что приложит максимальные усилия к завершению масштабного комплекса проектов реконструкции и благоустройства Печор.

О готовности активно включиться в работу по развитию муниципалитета заявила и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. «Понимаю, какая ответственность легла на мои плечи, оцениваю все трудности и проблемы. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие», – сказала она.

Напомним, что по результатам конкурсов окружными собраниями депутатов избраны главы Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Стругокрасненского, Опочецкого и Невельского муниципальных округов. Каждый руководитель после торжественного принятия присяги уже приступил к работе.