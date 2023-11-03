В Дуброво к газу подключили первые дома

12:08, 03 ноября 2023, ПАИ

Подключение первых домов к газораспредилетельным сетям состоялось в деревне Дуброво Псковского района сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент ПАИ с места событий.

Одним из первых к газу подключили дом Олега и Вероники Трифан. Ранее он отапливался с помощью электричества. За весь холодный сезон на электроотопление и приготовление пищи уходило до 80 тысяч рублей. Переход на сетевой газ значительно сократит эти расходы. При газификации дома супруги воспользовались мерами региональной социальной поддержки, принятыми в Псковской области: как многодетная семья, они получили компенсационную выплату в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сегодня был торжественно введен в эксплуатацию газопровод в Дуброво. В его запуске приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава Псковского района Наталья Федорова.

Андрей Турчак отметил, что Псковская область в лидерах по выполнению поручения президента по компенсации расходов на проведение газа внутри земельного участка, на установку оборудования. Региональной властью обеспечена поддержка 21 категории граждан, которые могут воспользоваться льготами при подключении газа.