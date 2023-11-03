Движение автотранспорта ограничат из-за ремонта дороги в Печорах
Движение транспортных средств будет ограничено в Печорах на участке улицы Псковской от перекрёстка с улицей Гагарина до Октябрьской площади в связи с дорожными работами. Об этом пишет газета «Печорская правда».
На данном участке ведутся работы по восстановлению нормативного состояния проезжей части.
В целях безопасности движения во время ремонта транспортных средств будет ограничено. Проехать могут только машины специальных служб и местные жители.
«ОГИБДД МО МВД России «Печорский» настоятельно рекомендует соблюдать ПДД и подчиняться требованиям дорожных знаков, а также выбирать объездные маршруты для поездок. Сотрудники ДПС обращают особое внимание на соблюдение правил дорожного движения на период действия ограничений», – написали в газете.
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