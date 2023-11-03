Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День народного единства отмечается в России сегодня

День народного единства отмечается 4 ноября начиная с 2005 года, сообщает сайт calend.ru.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одной из поправок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — день проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.).
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 ноября 2023

Дополнительные 40 млн рублей получит Псковская область на докапитализацию РФРП 
03 ноября 2023

Ведомственные награды вручили сотрудникам и курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России
03 ноября 2023

Псковская область стала участницей XXXI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2023»
03 ноября 2023

Движение автотранспорта ограничат из-за ремонта дороги в Печорах 
03 ноября 2023

В Псковской области стали производить больше картофеля 
03 ноября 2023

Михаил Ведерников и Андрей Турчак вручили псковичам паспорта и медаль за мужество
03 ноября 2023

Новая спецтехника для содержания муниципальных территорий поступит в Псков
03 ноября 2023

В Псково-Печерском монастыре завершаются работы по укреплению башни Нижних решёток XVI века 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...