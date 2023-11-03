День народного единства отмечается в России сегодня

09:14, 04 ноября 2023, ПАИ

День народного единства отмечается 4 ноября начиная с 2005 года, сообщает сайт calend.ru.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одной из поправок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — день проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.).

