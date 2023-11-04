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Общество

Акция «Оставайся донором» в очередной раз прошла в Пскове

Традиционная акция «Оставайся донором» прошла в честь Дня народного единства в Пскове сегодня, 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Акция «Оставайся донором». Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Более 20 студентов Псковского медицинского колледжа приняли участие в мероприятии. 

Акция проходит в регионе уже не в первый раз и пользуется популярностью у молодёжи. 

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