Акция «Оставайся донором» в очередной раз прошла в Пскове
Традиционная акция «Оставайся донором» прошла в честь Дня народного единства в Пскове сегодня, 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Более 20 студентов Псковского медицинского колледжа приняли участие в мероприятии.
Акция проходит в регионе уже не в первый раз и пользуется популярностью у молодёжи.
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