Акция «Оставайся донором» в очередной раз прошла в Пскове

18:07, 04 ноября 2023, ПАИ

Традиционная акция «Оставайся донором» прошла в честь Дня народного единства в Пскове сегодня, 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Более 20 студентов Псковского медицинского колледжа приняли участие в мероприятии.

Акция проходит в регионе уже не в первый раз и пользуется популярностью у молодёжи.