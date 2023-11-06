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Общество

День памяти погибших животных отмечают сегодня в мире

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, отмечают 6 ноября, пишет calend.ru.

День памяти учредили по инициативе ряда зоозащитных организаций. В этот день представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.

Учредители памятной даты считают, что благодаря этому дню люди будут больше заострять внимание и пытаться бороться с опасными тенденциями в обществе, а значит тогда есть шанс, что количество живодёров в мире уменьшится.

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