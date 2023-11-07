Как не попасться на обман при вывозе мусора, рассказали в «Экопроме»

12:07, 07 ноября 2023, ПАИ

Как не попасться на обман и правильно вывозить мусор из квартиры или собственного участка, рассказали ПАИ в «Экопроме».

Там пояснили, что с 2019 года на законодательном уровне закреплён вывоз отходов только региональными операторами, которые имеют лицензию на эту деятельность и договоры с местами сортировки и захоронения отходов. Таким образом, государство контролирует, чтобы мусор не попадал на стихийные свалки.

При поиске компании для вывоза мусора регоператор просит уточнять наличие лицензии на вывоз отходов и наличие договоров с местами захоронения отходов. Те, кто не имеет лицензию, обманывают своих клиентов.

В этом можно убедиться, позвонив по объявлениям из интернета. Диапазон цен от 100 рублей должен насторожить. Такие компании чаще всего заявляют, что никакие лицензии не нужны, но это неправда.

Аналогичная ситуация и с объявлениями в социальных сетях. Причём добиться информации, куда всё же поедет мусор, так и не удаётся.

«Вывоз мусора по объявлению в большинстве случаев незаконен и опасен. Компании без документов на перевозку и размещение отходов являются одной из причин образования несанкционированных свалок. Сегодня они вывозят ваши отходы на соседнюю контейнерную площадку, а завтра привезут чьи-то отходы на вашу. Поддаваясь на кажущийся соблазн сэкономить на вывозе, вы рискуете обнаружить свои отходы на обочинах дорог или в лесополосе. Вы же не хотите, чтобы мусор оказался в соседнем дворе или лесу, стал причиной экологической катастрофы или заболевания людей? Если вы обращаетесь за услугой по вывозу отходов, вам уже не всё равно, вы хотите, чтобы он был правильно утилизирован или переработан», – рассказали в «Экопроме».

Прежде чем согласиться на сомнительную услугу, попросите лицо, оказывающее её, предъявить документы на перевозку и размещение отходов. Также вы можете обратиться по телефону (8 8112) 20-19-21 к регоператору, который имеет все необходимые документы и гарантирует качество своих услуг.