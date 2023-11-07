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Спорт

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет, которые прошли в Пскове с 2 по 4 ноября. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу. Фото здесь и далее: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Первое место среди девушек заняла псковская команда спортшколы «Бригантина» под руководством Анжелы Цветковой и Ольги Муштуковой. Серебро завоевали волейболистки из Невеля. Замкнула тройку лидеров команда из Идрицы.

Первое место среди девушек заняла псковская команда спортшколы «Бригантина»

Среди юношей золото досталось первой команде спортшколы «Бригантина». Серебро взял второй состав «Бригантины». Тренирует оба состава Сергей Иванов. Бронза досталась ученикам Изборского лицея.

Среди юношей золото досталось первой команде спортшколы «Бригантина»

Отметим, что теперь лучшая юношеская команда отправится на первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу, которое пройдёт в Вологде с 10 по 20 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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