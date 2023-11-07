До +10 градусов ожидается в Псковской области 8 ноября

11:47, 07 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет идти небольшой дождь, днём – местами умеренный.

Температура воздуха по области составит ночью от +3 до +8 градусов, днём – от +5 до +10.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.