До +10 градусов ожидается в Псковской области 8 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Будет идти небольшой дождь, днём – местами умеренный.
Температура воздуха по области составит ночью от +3 до +8 градусов, днём – от +5 до +10.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
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