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Общество

Форум некоммерческих организаций «Содействие» пройдёт в Пскове в декабре

Форум некоммерческих организаций «Содействие» пройдёт в Пскове в начале декабря. Об этом сообщила врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Форум некоммерческих организаций «Содействие» пройдёт в Пскове в декабре. Фото: ПАИ

«Мы планируем собрать всех ключевых представителей нашего некоммерческого сектора, отдельно хотим присоединить к этой работе наши ТОС и муниципалитеты», – подчеркнула она.

Кристина Лунёва отметила, что ТОС – это важная составляющая некоммерческого сектора, так как «они проводят огромную работу по привлечению в муниципалитеты средств».

Кроме того, до конца года комитет по молодежной политике планирует провести четыре школы социального проектирования в муниципалитетах. «Есть такой запрос, и молодым людям не всегда удобно приезжать в Псков из тех же Великих Лук. Нам проще отправить туда наших коллег», – пояснила гостья студии.

Ранее сообщалось, что Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области.

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