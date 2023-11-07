Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области

15:10, 07 ноября 2023, ПАИ

Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области. Ранее она занимала должность врио руководителя регионального управления общественных проектов и молодёжной политики.

В новом статусе она впервые приняла участие в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ранее сообщалось, что опубликовано положение о комитете по молодёжной политике Псковской области.

Напомним, что решение об учреждении комитета по молодёжной политике Псковской области, который заменил действующее управление, принял губернатор региона Михаил Ведерников.