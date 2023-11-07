Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области
Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области. Ранее она занимала должность врио руководителя регионального управления общественных проектов и молодёжной политики.
В новом статусе она впервые приняла участие в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Ранее сообщалось, что опубликовано положение о комитете по молодёжной политике Псковской области.
Напомним, что решение об учреждении комитета по молодёжной политике Псковской области, который заменил действующее управление, принял губернатор региона Михаил Ведерников.
Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области
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