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Общество

Школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове

Школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове. Об этом сообщила врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

«До конца ноября мы планируем провести ряд школ. Это пилотные проекты в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики на территории РФ «Регион для молодых». Пройдёт школа молодого предпринимателя, а на прошлой неделе завершилась школа молодого политика. Цель этих школ – оценить интерес молодёжи к данным сферам», – рассказала она.

Кроме того, на прошедшем мероприятии выявили участников, которым интересна политическая сфера. В дальнейшем их будут привлекать к работе молодёжного парламента.

«Мне кажется, мы даём хороший инструмент попробовать себя, пообщаться с людьми, которые координируют политическую сферу деятельности, получить экспертные знания и опыт», – резюмировала Кристина Лунёва.

Ранее сообщалось, что Кристина Лунёва стала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области.

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