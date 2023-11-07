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Общество

Заявки на 260 млн рублей подали общественники Псковской области на президентские гранты

96 заявок на общую сумму около 260 миллионов рублей подали общественники Псковской области на конкурсы Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Кристина Лунёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Более 70 заявок от Псковской области подали на конкурс Фонда президентских грантов. Фото: ПАИ

«На Фонд президентских грантов от региона было подано 73 заявки на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. А на Фонд культурных инициатив было заявлено 23 проекта на общую сумму 60 миллионов рублей», – рассказала гостья студии.

Кроме того, по итогам грантового конкурса от Росмолодёжи шесть псковичей выиграли гранты на общую сумму порядка трёх миллионов рублей.

«Надеемся, что большинство из этих заявок найдут свою поддержку, потому что качество подготовки заявок растёт. Мы стараемся поддерживать общественников в этой работе», – резюмировала Кристина Лунёва.

Ранее сообщалось, что школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове.

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