Строительство нового ФАПа в Новоржевском районе завершили досрочно

17:52, 07 ноября 2023, ПАИ

Строительство модульного ФАПа в деревне Жадрицы Новоржевского района завершили с опережением плана. Подготовка строительной площадки была начата в марте этого года, монтажные работы производились летом, пишет районная газета «Земля новоржевская».

«В настоящее время все внутренние работы выполнены, завезена новая мебель, большая часть медицинского оборудования. Там тепло, светло, есть горячая вода, всё работает, как положено. Фельдшер Елена Афанасьева понемногу обустраивается, новый ФАП сейчас находится в стадии лицензирования. Как только получим лицензию, начнём приём пациентов в новом ФАПе. Конечно, там будет комфортно всем, в отличие от прежнего помещения», – рассказала заместитель главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова.

По её словам, благоустройство прилегающей территории будет завершено в 2024 году. Работы будут выполнены за счёт средств учреждения, договоренность с подрядчиком уже есть.

Напомним, новое здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Жадрицы построено по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году модульный ФАП появится в деревне Барута.