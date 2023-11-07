Гречка, молоко и огурцы подешевели в Псковской области

19:11, 07 ноября 2023, ПАИ

Цена на гречку в Псковской области в сентябре 2023 года снизилась на 21,4 % по сравнению с ценами на этот продукт в декабре 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области за тот же период выросли на 3,6 % – значительно меньше, чем в среднем по стране (по России – в целом на 4,6 %). Цены на продовольственные товары увеличились на 3,5 %, на непродовольственные товары – на 3,3 %, на услуги – на 3,9 %.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали охлаждённые и мороженые куры – на 22,1 %, чёрный байховый чай – на 18,8 %, оливковое масло – на 17,6 %, сахар-песок – на 15,2 %, мороженые кальмары – на 15 %, куриные яйца – на 14 %, консервы рыбные, натуральные и с добавлением масла – на 13,9 %, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) – на 13,5 %, охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород – на 12,7 %, зефир, пастила – на 12,5 %. Из плодоовощной продукции значительно подорожали апельсины – на 64,2 %, лимоны – на 54,4 %, груши – на 52,5 %, чеснок – на 36,8 %, виноград – на 29,8 %, яблоки – на 29,6 %, морковь – на 28,8 %, белокочанная свежая капуста – на 26,9 %, бананы – на 26,6 %.

Снижение цен наблюдается на говяжью и свиную печень – на 17,7 %, молоко 2,5–3,2%-й жирности – на 8,5 %, творог, овсяную и перловую крупы – на 8,4 %, вермишель – на 8 %, пшеничную муку – на 6,7 %, манную крупу – на 6,6 %, кексы, рулеты – на 6,1 %. Из плодоовощной продукции значительно подешевели огурцы – на 21,5 %.