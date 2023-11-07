Великолучане жалуются на затопление улицы у Дома культуры
Затопление территории у городского Дома культуры активно обсуждают великолучане в соцсетях в последние дни. Проблемный участок гражданам приходится обходить по трубам, сообщает портал Luki-News.
«Ответственные службы города, сделайте что-нибудь с затоплением. Как детям ходить на занятия в Дом культуры на Малышева? Это происходит каждый год», – пишет один из комментаторов.
«В клубе Ленина занимаются дети, которых туда привести – целый квест, а забрать ещё труднее», – отмечает другой великолучанин.
«Это просто кошмар, только в закаленниках можно пройти», – возмущается житель города.
В ответ на жалобы в пресс-службе городской администрации сообщили, что 6 ноября подрядная организация «Спецавтохозяйство» ликвидировала затопление.
Что такое популярность, 260 миллионов в заявках, два новых бассейна: итоги дня. 7 ноября 2023 года