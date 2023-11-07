Великолучане жалуются на затопление улицы у Дома культуры

23:25, 07 ноября 2023, ПАИ

Затопление территории у городского Дома культуры активно обсуждают великолучане в соцсетях в последние дни. Проблемный участок гражданам приходится обходить по трубам, сообщает портал Luki-News.

«Ответственные службы города, сделайте что-нибудь с затоплением. Как детям ходить на занятия в Дом культуры на Малышева? Это происходит каждый год», – пишет один из комментаторов.

«В клубе Ленина занимаются дети, которых туда привести – целый квест, а забрать ещё труднее», – отмечает другой великолучанин.

«Это просто кошмар, только в закаленниках можно пройти», – возмущается житель города.

В ответ на жалобы в пресс-службе городской администрации сообщили, что 6 ноября подрядная организация «Спецавтохозяйство» ликвидировала затопление.