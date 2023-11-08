Текущая заболеваемость коронавирусом в Псковской области остаётся на уровне прошлого года

17:04, 08 ноября 2023, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области в данный период года остаётся на уровне показателей такого же периода 2022 года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Всего на этой неделе в регионе зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса, тогда как в аналогичный период прошлого года таких случаев было выявлено 120.

«При этом показатель заболеваемости в Псковской области по коронавирусной инфекции составляет 19,2 на 100 тысяч, что ниже среднероссийского показателя, который составляет 24,13 на 100 тысяч», – отметила Елена Припутенко.

Она также подчеркнула, что лучшее средство воспрепятствовать болезни – её профилактика. «Рекомендовано как в образовательных, так и других организациях и учреждениях проводить утренние фильтры, не допускать лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекции, производить проветривание и уборку помещений, использовать рециркуляторы, а также чаще совершать прогулки на свежем воздухе. А личная профилактика касается соблюдения правил личной гигиены и внимательное отношение к своему здоровью. По возможности рекомендовано избегать мест массовых скоплений людей», – сказала эксперт.