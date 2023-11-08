Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

119 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. Фото: ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 30 октября по 5 ноября по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,9 %. Случаи заболевания гриппом не регистрировались.

Доля детей до 14 лет среди заболевших ОРВИ составила 56,6 %. Родителям школьников рекомендуется оставлять ребёнка дома. Если имеются признаки ОРВИ (повышенная температура, сильный насморк, боли в горле), следует обязательно вызвать врача.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 47,6 %, аденовирусы – 23,8 %, вирусы парагриппа – 14,3 %, бокавирусы – 9,5 %, РС-вирусы – 4,8 %.

Напомним, что в Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60 % всего населения. По данным на 2 ноября, от гриппа привились 240 462 человека – 40,9 %.

Вакцинация граждан против гриппа проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами).

Перед вакцинацией врач проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к проведению вакцинации.

Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», сочетающими в себе высокую эффективность, безопасность и содержащими актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Сайт Псковских теплосетей продолжает наращивать посещаемость
08 ноября 2023

Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной организации из Норвегии
08 ноября 2023

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил в Пскове награды участникам СВО
08 ноября 2023

119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
08 ноября 2023

Итоги визита преподавателей из Эфиопии подвели в ПсковГУ
08 ноября 2023

В Пыталово продолжат реализовывать проекты для развития округа
08 ноября 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
08 ноября 2023

В школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...