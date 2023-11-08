119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

10:26, 08 ноября 2023, ПАИ

119 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области с 30 октября по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 30 октября по 5 ноября по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,9 %. Случаи заболевания гриппом не регистрировались.

Доля детей до 14 лет среди заболевших ОРВИ составила 56,6 %. Родителям школьников рекомендуется оставлять ребёнка дома. Если имеются признаки ОРВИ (повышенная температура, сильный насморк, боли в горле), следует обязательно вызвать врача.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 47,6 %, аденовирусы – 23,8 %, вирусы парагриппа – 14,3 %, бокавирусы – 9,5 %, РС-вирусы – 4,8 %.

Напомним, что в Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60 % всего населения. По данным на 2 ноября, от гриппа привились 240 462 человека – 40,9 %.

Вакцинация граждан против гриппа проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами).

Перед вакцинацией врач проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к проведению вакцинации.

Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», сочетающими в себе высокую эффективность, безопасность и содержащими актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса.