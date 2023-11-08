Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Ульянов принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы. Оно прошло в Музее Победы в Москве сегодня, 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

  • Замглавы администрации Пскова принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии
    Фото: Администрация города Пскова
  • Замглавы администрации Пскова принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии
    Фото: Администрация города Пскова
  • Замглавы администрации Пскова принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии
    Фото: Администрация города Пскова
  • Замглавы администрации Пскова принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии
    Фото: Администрация города Пскова
  • Замглавы администрации Пскова принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии
    Фото: Администрация города Пскова

Союз объединяет 47 городов России, в том числе и Псков, которым указами президента России было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония внесения в список городов воинской славы Мариуполя и Мелитополя. Они дополнили список на пилонах в Зале Полководцев музея, где увековечены названия городов воинской славы. В Совете Федерации городам вручили мечи Победы. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому городам воинской славы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

О новом фонтане в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
08 ноября 2023

Владимир Компаниец впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»
08 ноября 2023

Псковичи почтили минутой молчания память погибших стражей правопорядка
08 ноября 2023

Схема движения автобуса №25 изменится в Пскове
08 ноября 2023

Похолодание придёт в Псковскую область на следующей неделе
08 ноября 2023

Аспирант истфака ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса научных работ
08 ноября 2023

Участок федеральной дороги временно перекроют в Порхове из-за аварии на инженерных сетях
08 ноября 2023

Как будет работать мультимедийный фонтан на Четырёх углах, рассказали псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...