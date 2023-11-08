Андрей Ульянов принял участие в посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы мероприятии

17:46, 08 ноября 2023, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом десятилетию Союза городов воинской славы. Оно прошло в Музее Победы в Москве сегодня, 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова









Союз объединяет 47 городов России, в том числе и Псков, которым указами президента России было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония внесения в список городов воинской славы Мариуполя и Мелитополя. Они дополнили список на пилонах в Зале Полководцев музея, где увековечены названия городов воинской славы. В Совете Федерации городам вручили мечи Победы. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому городам воинской славы.