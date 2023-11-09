Команда КВН ПсковГУ заняла второе место на фестивале в Великом Новгороде

11:38, 09 ноября 2023, ПАИ

Команда КВН ПсковГУ «Хочу погладить» заняла первое место в фестивале КВН Ярослава Мудрого в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие проходило с 4 по 8 ноября. В состав команды вуза вошли Кирилл Вовченко, Алина Качнова, Анна Гуренчик, Илья Рубенков, Юлиана Уварова, Дарья Лехина, Алиса Долженко, Александр Попов, Артём Васильев, Аркадий Соколов. Ребята принимали участие в игре впервые.

Всего в фестивале участвовало 27 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Псковской, Тульской областей и других регионов России. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Союз КВН Новгородской области» при поддержке правительства Новгородской области и Лиги международного союза КВН «Запад России».