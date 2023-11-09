Более 9 тысяч человек перевезено за сезон между Талабами и материком

11:59, 09 ноября 2023, ПАИ

Сезон навигации этого года завершился в Псковском районе. По водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковской области перевезено порядка 9 тысяч пассажиров. По маршруту курсирует сразу несколько катеров: «Талабск» и два новых судна. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По сравнению с навигацией 2022 года, в этом году перевезено почти на 300 пассажиров больше. В статистике не учитываются индивидуальные поездки на частном транспорте.

Добиться роста пассажиропотока удалось за счет ввода в эксплуатацию двух новых катеров КС-110-32 летом 2022 года. Они сделаны на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость с экипажем – 32 человека. Движитель –водометная установка, работающая от дизельного двигателя. Суда развивают скорость до 30 километров в час, имеют возможность причаливать к необорудованному берегу.

Талабские острова – архипелаг из трех островов: им. Белова (остров Верхний), имени Залита (остров Талабск) и Талабенец. Архипелаг является памятником природы. На Талабских островах разработано несколько туристических маршрутов.

Напомним, последний рейс в этом году на Талабские острова катера совершили 6 ноября.