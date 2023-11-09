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Экономика

Глава ЦБ заявила о сроках понижения ключевой ставки

Центробанк РФ начнёт понижение ключевой ставки в 2024 году по мере замедления инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фото: ПАИ

«По мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — заявила Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Напомним, что Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 15%.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.
 

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