Глава ЦБ заявила о сроках понижения ключевой ставки

12:16, 09 ноября 2023, ПАИ

Центробанк РФ начнёт понижение ключевой ставки в 2024 году по мере замедления инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — заявила Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Напомним, что Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 15%.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

