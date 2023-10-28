Банк России повысил ключевую ставку до 15%

13:40, 27 октября 2023, ПАИ

Совет директоров Банка России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 15 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4 % в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4 % также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – отметили в пресс-службе регулятора.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.