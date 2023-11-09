Избиратели Псковской области продолжают регистрироваться для тестового ДЭГ

12:24, 09 ноября 2023, ПАИ

У каждого избирателя Псковской области есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании. С 1 ноября в России начался основной этап общероссийской тренировки ГАС «Выборы» и тестирование новой цифровой платформы для проверки готовности всех систем к федеральным выборам.

В ходе основного этапа планируется трехдневное голосование с использованием текущей версии ГАС «Выборы», ПТК ДЭГ и Цифровой платформы — ГАС «Выборы» 2.0, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Совершеннолетний гражданин с подтвержденной учётной записью на портале gosuslugi.ru может принять участие в тренировке и в тестовом дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Для этого до 13 ноября по аналогии с реальным голосованием необходимо подать заявление на портале госуслуг. На главной странице в полезных сервисах размещён баннер «Общероссийская тренировка». Далее необходимо нажать кнопку «подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно». Подробная видеоинструкция подачи заявления закреплена в новостях группы избирательной комиссии Псковской области в ВК.

Само тестовое дистанционное электронное голосование пройдет 15-17 ноября 2023 года на портале vybory.gov.ru