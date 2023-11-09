Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году будут объединены

15:37, 09 ноября 2023, ПАИ

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина объединят. Мероприятие пройдёт в конце этого года, а дата уже определена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Определились. Своевременно сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос о дате проведения прямой линии.

Кроме того, Песков подтвердил, что она будет объединена с большой пресс-конференцией президента. «Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», – отметил пресс-секретарь президента.