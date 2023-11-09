До 10 млн рублей увеличится призовой фонд конкурса ТОС в Пскове

18:37, 09 ноября 2023, ПАИ

В два раза – с пяти до 10 млн рублей – увеличивается призовой фонд городского конкурса ТОС (территориальных общественных самоуправлений), сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

По его словам, средства заложены в проект городского бюджета на 2024 год.

Меняются также и условия распределения грантов: три миллиона рублей предусмотрены на общедомовые нужды и благоустройство территории, а семь миллионов рублей – на детские и спортивные площадки. Проекты будут типовые, отметил Борис Елкин.

Главное условие участия в конкурсе – зарегистрировать ТОС и получить согласие собственников жилья на принятие на баланс дома площадки. О старте приёма заявок на новый конкурс глава Пскова сообщит дополнительно.

«Поддержка ТОС и инициатив граждан – одно из поручений президента России Владимира Путина. Практика народного бюджетирования уже опробована в Пскове: 14 проектов ТОС реализуются в этом году при поддержке местного бюджета. Будем развивать это важное направление!» – подытожил Борис Елкин.

Напомним, что первый конкурс проектов ТОС в Пскове состоялся весной этого года. В общей сложности было подано 25 заявок, из которых 14 стали победителями.