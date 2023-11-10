Закрытие акции «Ольгинский десант» состоится в ПсковГУ 15 ноября

09:29, 10 ноября 2023, ПАИ

Торжественное закрытие молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант» пройдёт в ПсковГУ 15 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия главы районов Псковской области обсудят с командирами отрядов итоги акции, а после – в 17:30 в актовом зале ПсковГУ (улица Ленина, 2) состоится церемония закрытия.

В программе – творческие номера и награждение участников благодарностями от районных представителей.

В закрытии также примут участие ученики спортивной школы «Бригантина».

Присоединиться к торжеству может каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Отметим, в акции принимали участие порядка 160 студентов. За время её проведения удалось совершить более 18 выездов на 50 адресов в девять районов области. Здесь была оказана локальная помощь районным библиотекам, школам, а также проведены субботники и убраны территории у памятников Великой Отечественной войны.

Напомним, «Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды Ольгинского десанта выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям.