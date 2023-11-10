Дорожники обеспечили 100-процентную готовность федеральных трасс в Псковской области к зиме

10:02, 10 ноября 2023, ПАИ

Дорожники обеспечили 100-процентную готовность федеральных трасс в Псковской области к зиме, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Общий объем заготовленных для федеральных дорог в Псковской области противогололедных материалов составляет 45 тысяч тонн. Обрабатывать покрытие и чистить снег на пяти трассах в предстоящие зимние месяцы будет 130 единиц специальной техники.

В работах по зимнему содержанию федеральных дорог будут заняты две подрядные организации (ООО «ДЭП №279» и ООО «Автомобильные дороги Пскова»). Вся техника уже переоборудована по сезону. На дороги выйдут комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Уже к началу ноября были заготовлены в 100-процентном объеме все необходимые противогололедные материалы: песок – 0,791 тыс. кубов, песко-соляная смесь – 33,950 тыс. тонн, соль с антислеживателем – 7,2 тыс. тонн.

«Подробные прогнозы погоды, сообщения о возможных осадках, штормовые предупреждения в Управление дорог предоставляет ФГБУ «Северо-Западное УГМС» дважды в сутки. Кроме того, информация поступает с метеостанций, установленных на дорогах. Их в Псковской области 22. Все это позволяет заранее быть готовыми к изменению погоды, своевременно выводить на дороги нужную технику», - отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Протяженность пяти автомобильных дорог федерального значения на территории Псковской области составляет 914,11 км. Это трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, М-9 «Балтия», Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель.

О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Псковской области автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону 8 (812) 405-08-60.