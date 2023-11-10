Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным

Tele2 запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдётся в 100 рублей. Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программы по сохранению животных, реализуемые благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным. Фото предоставило ООО «Т2 Мобайл»

Как социально ответственная компания Tele2 активно участвует в решении актуальных для общества проблем, среди которых – проблема защиты и сохранения диких животных. Оператор объединился с фондом «Заповедное посольство» и разработал креативную механику для клиентов: звонок используется в качестве инструмента пожертвования – это простой и быстрый способ внести вклад в спасение редких видов животных. Проект «На связи с природой» действует с 1 ноября по 5 декабря 2023 года.

Чтобы принять участие в проекте, клиенту Tele2 необходимо перейти на сайт акции, выбрать животное и сделать звонок по специальному номеру. Послушать урчание манула можно по номеру 0810, пение атлантического тупика – по номеру 0811, мычание зубра – по номеру 0812, писк выхухоли – по номеру 0814. Звонок обойдётся абоненту в 100 рублей. Все средства, пожертвованные абонентами Tele2, будут перечислены в фонд «Заповедное посольство» и потрачены на программы по сохранению популяции тех животных, которые перечислены в проекте.

«Реализовывая социально значимые проекты в рамках платформы Positive Change, Tele2 стремится не только запускать системные изменения, но и вовлекать в решение социальных проблем своих клиентов. Так, уникальная креативная механика, которую мы разработали для проекта «На связи с природой», позволяет в игровой форме напомнить о важности защиты диких животных, а также о возможности каждого, без исключений, участвовать в изменении мира вокруг в лучшую сторону. Более того, цифровая составляющая проекта позволяет выработать привычку помогать сознательно и системно – достаточно взять телефон и выполнить короткий звонок, чтобы внести свой вклад», – отметила директор по маркетингу Tele2 Ольга Свечникова.

«Совместный проект с Tele2 – удачный пример, как можно одновременно просвещать людей, давать им интересные знания о природе и побуждать помогать природе добрыми делами. Зачастую бедственное положение редких видов животных – это проблема, о которой знают лишь учёные и профессионалы заповедного дела. А такие проекты, как «На связи с природой», позволяют привлечь внимание широких масс людей и вовлечь их в полезные природоохранные активности. Надеюсь, это лишь первое из множества добрых дел, которые мы сделаем для природы вместе с Tele2», – сказала президент фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Сохранение и охрану объектов культурного наследия обсуждают специалисты на научной конференции в Пскове
10 ноября 2023

Активность псковской молодёжи обсудят в медиацентре ПАИ
10 ноября 2023

Михаил Ведерников обсудил с Олесей Ребеко реализацию госпрограмм и федеральных проектов в области учёта земельных участков
10 ноября 2023

Работу по возрождению псковских объектов культурного наследия оценил представитель Минкульта
10 ноября 2023

Клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным
10 ноября 2023

В Пскове сегодня ожидается до +8 градусов
10 ноября 2023

Дорожники обеспечили 100-процентную готовность федеральных трасс в Псковской области к зиме
10 ноября 2023

Школьники из Запорожья познакомились с историко-культурным наследием Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...