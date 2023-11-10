Сохранение и охрану объектов культурного наследия обсуждают специалисты на научной конференции в Пскове

11:19, 10 ноября 2023, ПАИ

Сохранение объектов культурного наследия обсуждают специалисты на научной конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходит в Пскове сегодня, 10 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Хочется отметить, что ваш опыт реставрации, в охране объектов культурного наследия, как относящихся к объектам ЮНЕСКО, так и к региональным памятникам, для нас очень важен. Хочется посмотреть, как вы справляетесь с туристическим наплывом, как вы создаете центр привлекательности исторических памятников, и, конечно, поделиться своим опытом», – поприветствовал участников конференции начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в свою очередь отметила, что музеи, музеи-заповедники хранят материально-культурное наследие страны.

«Вызовы сегодняшнего дня дают нам новые реалии жизни. Если раньше стремились показать больше красоты нашим иностранным гостям, сейчас время, когда надо повернуться лицом и как можно больше работать именно со своими людьми. Наша культура – величайшая сила», – подчеркнула она.

Объекты культурного наследия, уверен начальник Государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородское научно-реставрационное управление» Алексей Макашов, это не только исторические памятники.

«Они как воины охраняют нашу национальную идентичность. Это наша ключевая задача на сегодня. Поэтому сохранение памятников очень важно», – отметил он.

Ранее работу по возрождению псковских объектов культурного наследия оценил представитель Минкульта.