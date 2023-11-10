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Общество

Работу по возрождению псковских объектов культурного наследия оценил представитель Минкульта

Работу по возрождению объектов культурного наследия в Псковской области оценил руководитель Управления Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков, приглашенный на научно-практическую конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», передаёт корреспондент ПАИ.

Работу по возрождению псковских объектов культурного наследия оценил представитель Минкульта. Фото: ПАИ

«Вчера проехался по Пскову, побывал на 6-7 объектах, посмотрел на те, которые уже сданы, на те, где вот-вот будут перерезать ленточки, на те, что в самом начале пути. Везде народ, везде жизнь – это важно. Потому что зачастую в СЗФО видно, что деньги есть, а движения вперед при этом нет. Поэтому я очень рад видеть, что в Псковской области поступательные движения есть. Видно, что объект культурного наследия становится центром, вокруг которого постепенно начинается возрождаться территория», – отметил Ермаков.

  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Научная конференция, посвященная сохранению и охране объектов культурного наследия проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

Представитель Минкульта также отметил, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия «проводит большую работу». «Пополняется реестр объектов культурного наследия, с каждым годом проблемных вопросов всё меньше, – подчеркнул Андрей Ермаков. – Сохранение объектов культурного наследия – это важнейший посыл, который показывает, насколько важна для нас наша Родина. Все объекты разные, все объекты сложные, но когда видишь, как из глубин возрождается храм, это очень ценно».

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