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Общество

Клиенты «Почты России» в Псковской области выиграли в лотерею 13 млн рублей

С января по октябрь жители Псковской области приобрели в почтовых отделениях более 250 000 лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей псковичей составила 13 млн рублей, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Фото УФПС Псковской области

Обладателями крупных выигрышей в размере от 100 000 до 250 000 рублей стали четыре жителя Псковской области. Счастливые билеты они приобрели в почтовых отделениях: 180004 г. Пскова — два выигрыша 100 000 и 150 000 рублей, 181008 с. Ляды Плюсского района — 250 000 рублей и 182570 пос. Усвяты — 100 000 руб. Каждый билет обошёлся по стоимости от 50 до 200 руб.

«Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях региона. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно», — рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Выигрыш на сумму менее 15 000 рублей можно сразу получить в отделениях «Почты России».

Трансляции розыгрышей тиражей лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.

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