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Общество

Санитарный период начнётся в «Михайловском» 14 ноября

В плановый санитарный период войдёт Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 14 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. 

Елена Абдулаева. Дом А.С. Пушкина (2007). Из фондов музея-заповедника. Фото: Пушкинский музей-заповедник

Там подчеркнули, что до конца осени для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, все усадьбы Пушкинского заповедника будут закрыты для посетителей. 

«При этом те, кто всё же окажется в Святогорье во второй половине ноября, смогут посетить работающие по расписанию выставочные залы в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Напомним, что здесь можно познакомиться с постоянно действующими фондовыми экспозициями «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Пушкинская капелла» («Пушкин и земля Псковская») Петра Оссовского, с выставкой новых поступлений в музейные фонды и прочее», – отметили в музее. 

Со среды по воскресенье гостей также примут в Центре музейных и творческих программ в деревне Бугрово. Здесь можно взять один или несколько мастер-классов в рамках программы «Народная культура». Темы и расписание занятий размещены на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Услуги»: мастер-классы, «Народная культура».

С 1 декабря Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» возобновит работу по обычному зимнему расписанию.

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