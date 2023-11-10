Сбер: Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей

16:32, 10 ноября 2023, ПАИ

С начала 2023 года более 1 200 компаний СЗФО воспользовались цифровыми сервисами Сбера. Такую статистику подвели в преддверии Дня Сбербанка на первом пресс-туре в метавселенной «КоМета». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Наиболее готовыми к инновациям оказались компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – здесь на данный момент реализуется около 50 проектов. Общий объём заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил уже более 1,2 млрд рублей.

Примеры инновационных наработок в рамках пресс-тура продемонстрировали представители компаний, уже успешно совершивших цифровую трансформацию. Среди них международная биржа грузоперевозок ATI.SU с интеграцией платёжных и других сервисов Сбера, строительная корпорация «ЛенРусСтрой» и её умный квартал и сеть кафе и кондитерских «Буше» с новым приложением для своих клиентов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая трансформация – это путь к повышению эффективности, ускорению продаж и росту бизнеса.

В СЗФО самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).

Также в рамках пресс-тура Сбер презентовал специальные предложения для предпринимателей к Зелёному дню. Например, юрлица могут оформить страховку в СберСтраховании с большой скидкой с 9 по 17 ноября. По промокоду GREEN23 доступна скидка до 43 % на комплексное страхование рисков «Защита 360».

А завершилось виртуальное шоу презентацией исторического и современного офисов банка, представленных на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.