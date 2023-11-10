Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер: Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей

С начала 2023 года более 1 200 компаний СЗФО воспользовались цифровыми сервисами Сбера. Такую статистику подвели в преддверии Дня Сбербанка на первом пресс-туре в метавселенной «КоМета». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Сбера

Наиболее готовыми к инновациям оказались компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – здесь на данный момент реализуется около 50 проектов. Общий объём заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил уже более 1,2 млрд рублей.

Примеры инновационных наработок в рамках пресс-тура продемонстрировали представители компаний, уже успешно совершивших цифровую трансформацию. Среди них международная биржа грузоперевозок ATI.SU с интеграцией платёжных и других сервисов Сбера, строительная корпорация «ЛенРусСтрой» и её умный квартал и сеть кафе и кондитерских «Буше» с новым приложением для своих клиентов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая трансформация – это путь к повышению эффективности, ускорению продаж и росту бизнеса.

В СЗФО самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).

Также в рамках пресс-тура Сбер презентовал специальные предложения для предпринимателей к Зелёному дню. Например, юрлица могут оформить страховку в СберСтраховании с большой скидкой с 9 по 17 ноября. По промокоду GREEN23 доступна скидка до 43 % на комплексное страхование рисков «Защита 360».

А завершилось виртуальное шоу презентацией исторического и современного офисов банка, представленных на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Рак печени вовремя обнаружили у псковички благодаря диспансеризации
10 ноября 2023

Псков укрывается зонтиками
10 ноября 2023

Наталья Исакова: Признание Псковской области лучшей по работе с ТОС – результат работы правительства
10 ноября 2023

Об иглоукалывании и болезнях, которые оно лечит, поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 ноября 2023

Александр Котов: Митрополит Тихон достоин главной награды Псковской области
10 ноября 2023

Сбер: Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей
10 ноября 2023

Псковские полицейские поздравили коллег с профессиональным праздником
10 ноября 2023

Псковский рефлексотерапевт: Иглоукалывание помогает и при диабете, и при панических атаках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...