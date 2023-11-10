Депутаты Псковской гордумы поздравили полицеских с профессиональным праздником

16:54, 10 ноября 2023, ПАИ

Мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоялось в УМВД России по городу Пскову 10 ноября. От имени депутатов Псковской городской Думы поздравил полицейских заместитель председателя ПГД Михаил Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им помощь и поддержку в трудные минуты жизни», - подчеркнул он и пожелал всему коллективу дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.

Также Михаил Иванов вручил благодарственные письма председателя ПГД подполковнику юстиции Марии Владимировой, майору полиции Маргарите Бучинской, капитану полиции Юлии Кремс, старшему лейтенанту полиции Федору Константинову и сержанту полиции Яне Разумовой