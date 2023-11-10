Ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино завершили в Псковском районе

17:30, 10 ноября 2023, ПАИ

Ремонт семи километров автомобильной дороги Псков – Кислово – Палкино завершили в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отремонтированный участок проходит через населённые пункты Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка.

В ходе ремонта, реализуемого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», специалисты «Псковавтодора» обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях и примыканиях, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, а также восстановили и оборудовали существующие автобусные остановки и посадочные площадки.

Также рабочие выполнили ремонт деформационных швов и обновили асфальтобетонное покрытие на мосту через Барановский ручей. Для безопасности дорожного движения нанесли дорожную разметку.

Всего на ремонт этого участка дороги из областного бюджета выделено 86 млн рублей.

Теперь региональная трасса отремонтирована на всём протяжении, заключили в профильном комитете.