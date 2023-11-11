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Общество

В «Михайловском» вновь заработает детская студия эстетического развития

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 12 ноября, вновь начнёт работу студия эстетического развития детей. В двух её группах будут заниматься старшие дошкольники и младшие школьники — дети в возрасте от шести до десяти лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото из архива студии эстетического развития детей в «Михайловском».

Необходимо напомнить, что этот успешный, пользующийся большой популярностью среди пушкиногорцев проект стартовал в музее в ноябре 2017 года. В программу, разработанную специалистами отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника, входит обучение детей этикету; кроме того малышей знакомят с азами изобразительного искусства, рассказывают о театре, учат вальсировать, etc. Детям непременно рассказывают о быте пушкинского времени — о дворянской и крестьянской культуре, причём, в сравнении с нынешним городским и деревенским укладом. Каждое занятие предполагает и некую практическую — творческую — часть. 

«Из сезона в сезон программа занятий дорабатывается, — рассказала курирующая проект методист Пушкинского Заповедника Татьяна Трофимова. — В этом году, например, с ребятами из старшей группы мы начинаем год с занятия «Дары моря». Речь пойдёт о стихии на полотнах художников, о сказочных морях Пушкина и о морских городах нашей страны. Во время творческой части нашей встречи ребята будут создавать декоративное панно», — написали в музее.

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