Во всех районах Псковской области продолжается сбор макулатуры в рамках «БумБатла»

20:02, 11 ноября 2023, ПАИ

В рамках всероссийской акции «БумБатл» во всех районах Псковской области продолжается сбор макулатуры. Итоги акции станут известны после 15 ноября. Об этом сообщается в группе «Движение «Экосистема» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент по состоянию на вечер 11 ноября всего по России «собрано 86 010 605 килограммов вторсырья, в акции задействовано 1 566 830 участников». Такие сведения отображает счётчик на сайте.

Известно, что в рамках акции воспитанники детского сада № 2 «Солнышко» в Пыталово собрали 423 килограммов макулатуры, МОУ «Новоржевская средняя школа» – 725 килограммов, а МБДОУ «Детский сад № 1» – 232 килограммов.

Напомним, ранее круглый стол, посвящённый сбору макулатуры для вторичной переработки в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.

Акция проходит четвёртый год подряд в поддержку нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Ключевая цель мероприятия – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. Партнёры мероприятия – Российский экологический оператор и «Движение первых».