Круглый стол о сборе макулатуры для вторичной переработки проходит в медиацентре ПАИ

15:01, 01 ноября 2023, ПАИ

Круглый стол, посвящённый сбору макулатуры для вторичной переработки в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Для чего надо сдавать макулатуру в переработку? Как это влияет на качество жизни?

2. Что может стимулировать жителей региона к раздельному сбору мусора, в частности бумаги? Как акции, такие как «БумБатл», помогают в этом?

3. С чего начать, если задумался о бережном отношении к природе?

Напомним, чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на тематическом портале бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие. Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приёма. В качестве точек приёма макулатуры выступают региональный и муниципальные центры добровольчества.