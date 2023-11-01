Круглый стол о сборе макулатуры для вторичной переработки проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол, посвящённый сбору макулатуры для вторичной переработки в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Для чего надо сдавать макулатуру в переработку? Как это влияет на качество жизни?
2. Что может стимулировать жителей региона к раздельному сбору мусора, в частности бумаги? Как акции, такие как «БумБатл», помогают в этом?
3. С чего начать, если задумался о бережном отношении к природе?
Напомним, чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на тематическом портале бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие. Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приёма. В качестве точек приёма макулатуры выступают региональный и муниципальные центры добровольчества.
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