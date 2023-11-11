Почётный знак вручили командиру студотрядов Псковской области на Всероссийском слёте РСО

21:47, 11 ноября 2023, ПАИ

Командир студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева награждена почётным знаком «За активную работу в студенческих отрядах» на церемонии закрытия Всероссийского слёта РСО-2023 сегодня, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения студотрядов.

Почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах» – нагрудный знак, который является высшей формой поощрения членов РСО и других лиц за заслуги и достижения в области развития движения студенческих отрядов в Российской Федерации.



«Алла Альбертовна, Ваш труд – крут, и именно благодаря Вам все мы в большой команде РСО. Гордимся всем региональным отделением!» – поздравили псковичку представители студотрядов.