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Почётный знак вручили командиру студотрядов Псковской области на Всероссийском слёте РСО

Командир студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева награждена почётным знаком «За активную работу в студенческих отрядах» на церемонии закрытия Всероссийского слёта РСО-2023 сегодня, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения студотрядов. 

Почётный знак вручили командиру студтрядов Псковской области. Фото: пресс-служба регионального отделения студотрядов

Почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах» – нагрудный знак, который является высшей формой поощрения членов РСО и других лиц за заслуги и достижения в области развития движения студенческих отрядов в Российской Федерации.

На фото Алла Сердцева


«Алла Альбертовна, Ваш труд – крут, и именно благодаря Вам все мы в большой команде РСО. Гордимся всем региональным отделением!» – поздравили псковичку представители студотрядов.

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