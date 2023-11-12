Пропавшего жителя Тамбова разыскивают в Псковской области

10:55, 12 ноября 2023, ПАИ

Пропавший житель Тамбова может находиться в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

44-летний Алексей Чипурнов пропал 28 июня 2023 года. С этого дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза карие. На момент пропажи был одет в белую футболку, чёрные шорты, чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Чипурнова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.