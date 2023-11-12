Россияне стали есть больше сладкого – исследование

22:53, 12 ноября 2023, ПАИ

Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Маркет».

Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 000 торговых точках РФ по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года. По их данным, спрос на сладости вырос во всех трёх категориях товаров.

Например, батончики стали покупать на 25% чаще, шоколад – на 14%, конфеты – на 3%.

При этом батончики в среднем даже подешевели – на 13%, до 36 рублей. Цена на шоколад выросла на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.

«Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение – например, «Обыкновенное чудо» в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг – уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них», – объяснила аналитик Дарья Жигалина.

Она также заметила, что и в 2022, и в 2023 годах пиковым месяцем по количеству продаж в третьем квартале остаётся сентябрь. Скорее всего, это связано с Днём знаний, когда шоколад и другие сладости покупают в подарок.