Подведены итоги открытого турнира Себежского района по волейболу

10:01, 13 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги открытого турнира Себежского района по волейболу среди девушек 2008 года рождения и моложе, посвящённого Дню народного единства, который прошёл в посёлке Сосновый Бор 11 ноября. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие команды из Невеля, Пустошки, Идрицы, Великих Лук, Себежа и Пскова.

«Соревнования по волейболу, проводимые в посёлке Сосновый Бор, традиционно проходят в доброй, дружеской обстановке. Юные спортсменки из разных команд поддерживают друг друга, активно болеют за своих друзей. Этот турнир по праву можно назвать домашним и родным», – сообщается в группе.

По итогам соревнований первое место взяли воспитанницы спортшколы «Бригантина» из Пскова. Серебро досталось волейболисткам из Великих Лук. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Идрицы. Лучшим игроком турнира признали Анастасию Королёву.

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